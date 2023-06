Sostituire Lozano: il Napoli alla ricerca di un “polivalente”

In attacco, a parte la situazione Osimhen, che partirà solo se arriverà l’offerta a cui non puoi dire di no, si deve valutare anche il futuro di Lozano. Il messicano sembra avere le valigie già pronte direzione Premier. Su Il Mattino si legge: “L’attaccante ha lo stesso ingaggio di Osimhen, ma il contratto a scadenza l’anno prossimo. Probabile insomma che sia ai saluti. Anche in questo caso, il club azzurro proverà a non farsi trovare impreparato per la sua sostituzione. Oltre ai sondaggi in corso da tempo per Orsolini del Bologna, il Napoli sta cercando un profilo polivalente. Capace cioè di giocare sia sulla fascia, sia eventualmente anche in altre zolle di campo, sempre dalla cintola in su. Sul taccuino di De Laurentiis è finito Jesper Lindstrom (23 anni) dell’Eintracht Francoforte. Il giovane talento della nazionale U-21 danese è reduce da un’ottima stagione in Bundesliga (7 reti e 4 assist) oltre ad avere bene impressionato – anche contro il Napoli – in Champions League (per lui una rete decisiva nel blitz a Marsiglia). Occhi puntati anche sullo spagnolo di origini malesi Adama Traoré (27 anni) svincolatosi dal Wolverhampton.”

