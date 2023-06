Ritorno al Futuro per Osimhen. Non è il seguito della trilogia con protagonista Michael J.Fox, ma ciò che potrebbe accadere all’attaccante nigeriano, corteggiato seriamente dal Bayern Monaco. Il ritorno è nella Bundesliga dove non lasciò alcun segno nelle fila del Wolfsburg, approdato nel gennaio 2017 ad appena 18 anni. Una serie d’infortuni limitarono il suo rendimento con conseguente cessione ai belgi dello Charleroi, prima in prestito e poi definitivamente. La strada per un suo ritorno sembra prendere più consistenza, con il Bayern Monaco intenzionato a continuare a far spese in terra campana; le parole del presidente onorario Uli Hoeness sono un inno alla prudenza ma pure un chiaro interesse per le prestazioni del nigeriano. Dopo un anno vissuto senza una punta centrale di ruolo, la strategia virerebbe al passato con il ritorno alla punta di ruolo. Le riflessioni in terra bavarese sono quotidiane e riguardano due attaccanti: Kane e Osimhen con il nigeriano in vantaggio per l’età e solo per il quale si potrebbe tentare l’affondo per soddisfare le richieste del Napoli. Chiaramente un primo contatto fra il Bayern e l’entourage di Osimhen c’è stato, registrando un apertura al possibile ritorno in Germania ma le note positive sono ferme in assenza di una reale trattativa. Il domino degli attaccanti è ancora fermo ma come quasi ogni estate si attende che il primo tassello si sposti per dare vita al mutamento dei vari scenari, da Mbappè in poi, ogni attaccante di caratura mondiale potrebbe muoversi, serve solo il bonifico giusto.

