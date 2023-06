Prima di Dimaro il capitano firmerà il rinnovo. Cifre e dettagli

Giovanni Di Lorenzo sogna di vestire ancora a lungo la maglia del Napoli, di macinare chilometri sulla fascia e di farlo possibilmente con l’orgoglio di portare proprio quella fascia di capitano sul braccio. Anche per questo il 29enne cursore di origini toscane aspetta soltanto un cenno dalla proprietà in virtù di un intesa – non scritta, intendiamoci – per prolungare la sua permanenza in azzurro. Il capitano dello scudetto ha rappresentato al meglio lo spirito e l’anima del gruppo in una stagione appena passata agli archivi e consegnata alla storia. È stato lui ad alzare la coppa dello scudetto il 5 giugno scorso al termine della gara con la Sampdoria al Maradona con tanto di festa e spettacoli pirotecnici nell’impianto di Fuorigrotta. Fu lui a fare un discorso che è diventato subito virale sui social un mese prima – nella notte magica di Udine – dopo che il Napoli aveva appena conquistato l’aritmetica certezza del suo terzo tricolore della storia.

Factory della Comunicazione

MESSAGGIO PREMONITORE

Era la sera a cavallo tra il 4 e il 5 maggio scorso, gli azzurri erano rientrati in albergo euforici per il pareggio con l’Udinese che aveva regalato la certezza del titolo di campioni d’Italia e Di Lorenzo durante il banchetto e i cori da stadio decise di prendere la parola, salendo su una sedia a mo’ di palco. «A inizio anno nessuno credeva in noi, ma attraverso il lavoro e il sacrificio siamo riusciti a raggiungere un risultato incredibile». Infine la chiosa che suonava quasi come un vaticinio. «Nel calcio si sa può succedere di tutto: chi va via chi resta, ma questo successo ci unirà per sempre: Forza Napoli».

Da allora è già accaduto tanto, con il mercato che sta tenendo banco soprattutto per le vicende di Osimhen, Kim ed anche Lozano su tutti.