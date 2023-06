Nicolini, vice ds Shaktar Donetsk: “I giovani dello Shaktar nel mirino del Napoli? Ci sono tre nomi interessanti”

Carlo Nicolini, vice ds e preparatore atletico dello Shaktar Donetsk, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “I dollari sauditi? Può essere visto in maniera negativa per i tanti campioni che potrebbero andare lì, sperando che non si faccia un buco nell’acqua come è capitato per la Cina. L’aspetto positivo è che entrano tanti milioni nelle casse di diverse società, contando che questi club possano investire nei giovani come ha fatto il Napoli con Kvaratskhelia. Certo il mercato può essere drogato da queste cifre astronomiche che stanno girando. Osimhen? A certe offerte si fa sempre fatica a dire di no, ma il Napoli ha dimostrato negli anni di saper sostituire, individuando i profili giusti. Se dovesse partire il nigeriano sicuramente lo scout del Napoli non si farebbe trovare impreparato, hanno sicuramente già una lista di possibili eredi. E’ ovvio che non sempre puoi prendere calciatori che fanno subito sfracelli, non è così facile trovare calciatori che abbiano un rendimento e un impatto straordinari come è capitato quest’anno per il Napoli,. I giovani dello Shaktar nel mirino del Napoli? Sudakov, Traorè e il georgiano Gocholeishvili hanno fatto bene, quest’ultimo sta facendo bene anche agli Europei con la Georgia, che si è qualificata per i quarti dell’Europeo Under 21. Il Napoli ce li ha chiesti? Al momento non abbiamo avuto nessun tipo di richiesta o di contatti, con il Napoli e con altri club. Già sabato 9 iniziamo il ritiro, faremo il punto della situazione dopo una stagione fantastica, vittoria del campionato e qualificazione in Champions, nonostante l’enorme difficoltà della guerra e la cessione di 15 calciatori che ci ha indotto a puntare su tanti giovani”

