Molti “richiesti” in casa Napoli: valutazioni a Garcia in ritiro

Occorre sostituire Kim Min Jae, passato al Bayern, si attende solo l’ufficialità, e si valuteranno offerte per i gioielli azzurri, se arriveranno. Per il resto, come sostiene TMW, tutto passerà per il ritiro e per i giudizi di Rudi Garcia. Per esempio, Michael Folorunsho, centrocampista reduce dal prestito al Bari che piace all’Empoli, primi sondaggi sono arrivati anche per Alessio Zerbin, mentre Gianluca Gaetano reduce da un intervento chirurgico a inizio mese conta di mettersi il prima possibile a disposizione del nuovo allenatore. E anche qui, molto dipenderà dalle valutazioni di Rudi Garcia: perché De Laurentiis ha messo in stand-by qualsiasi trattativa in uscita e solo dopo la valutazioni del suo allenatore deciderà chi trattenere e chi mandare via in prestito.

