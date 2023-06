Mercato Napoli – Un esterno del Bologna per sostituire Lozano

Uno dei possibili partenti del Napoli quest’anno è sicuramente Hirving Lozano, ed il Napoli ha già pensato a come sostituirlo, come scrive oggi ilmattino.it. “Sulla lista del Napoli, il nome di Riccardo Orsolini resta il primo per la sostituzione eventuale di Hirving Lozano. L’esterno del Bologna, classe 1997, è reduce dalla migliore stagione in Serie A con i rossoblu e potrebbe fare al caso di Rudi Garcia, che si ritroverà un pacchetto offensivo già ben rodato in vista del prossimo anno.

