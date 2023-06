Maurizio Domizzi: “Napoli favorito ma difficile ripetersi”

Nel corso del programma radiofonico “Si Gonfia La Rete” condotto da Raffaele Auriemma e in onda su Radio CRC, è intervenuto l’ex calciatore Maurizio Domizzi. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ogni allenatore con il compito di subentrare a Spalletti avrebbe riscontrato delle difficoltà. La struttura per mantenersi a certi livelli rimane ma ripetersi dipende anche da alcuni dettagli. Il Napoli parte in vantaggio per aver stravinto l’ultimo campionato ma in questa fase conterà molto per il futuro chi perderà di meno sul mercato. La dichiarazione del presidente sulla Champions League va letta come provocazione o reale obiettivo. Nel primo caso puoi acquistare un giocatore giovane ma nel secondo caso devi attrezzarti per giocatori più rodati. Non esiste ora un sostituto valido di Kim che ti assicuri un rendimento uguale con prezzi abbordabili, meglio puntare su un giovane italiano da poter far crescere. Purtroppo il settore giovanile italiano è bistrattato perchè è un sentiero lungo e tortuoso ed in pochi investono”.

Factory della Comunicazione

Fonte Radio CRC.