Il rebus Osimhen

Vietato farsi trovare impreparati. Questo è l’imperativo in casa Napoli, unita all’esigenza di Rudi Garcia di avere la rosa al completo per il secondo ritiro, quello in terra abruzzese. Ovviamente il rebus più diffuso a Napoli e dintorni è il futuro di Victor Osimhen. Il presidente De Laurentiis scandaglia l’intero mercato in cerca di un sostituto ideale in caso di una sua eventuale partenza. ADL ha ribadito al suo entourage che il nigeriano non partirà se non per una cifra pari o superiore ai 180 milioni di euro. Sulle tracce del capocannoniere della Serie A ci sono molti top club, ma la cifra non è molto semplice da soddisfare. Le qualità sono note anche al quasi ex ds Cristiano Giuntoli che le intravvide già 4 anni or sono, prima di tutti gli altri e per le quali chiese e ottenne una cifra monstre per trasferire l’attaccante africano dal Lille al Napoli. Ora il suo principale estimatore rimane De Laurentiis con il quale sono stati avviati i contatti per un difficile rinnovo contrattuale. Ma la società partenopea non si farà sorprendere dalle infinite vie del calciomercato, avendo pronto un elenco di nomi sui quali poter avviare l’eventuale ciclo del dopo Osimhen.

Fonte la Gazzetta dello Sport.