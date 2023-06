Galetti: “Zielinski tratta il rinnovo, non si lega al futuro di Giuntoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rudy Galetti, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto:

Già tutto fatto per Kim al Bayern? “E’ già una cosa ormai apparecchiata da diversi giorni. Il Bayern Monaco, la scorsa settimana, aveva già superato lo United negli accordi con Kim. Si era deciso di pagare la clausola che scatta ad inizio luglio. Dunque, è questione di giorni per far si che la clausola abbia valore”

Possibile inserimento Zielinski nella trattativa per Giuntoli? “Con Zielinski si sta parlando di un rinnovo. Dunque, la volontà di capire i margini di poter continuare insieme è sicuramente presente. Non legherei, pertanto, i discorsi di Giuntoli ed il centrocampista. Rafforzare una diretta concorrente con un dirigente come Giuntoli potrebbe essere controproducente. Mandarlo alla Juve in modo semplice e facile non è una prospettiva che De Laurentiis pare voler concretizzare nell’immediato”

Interesse dell’Empoli per Gaetano? “Gianluca è uno dei nomi che, per poter giovare del meritato minutaggio, è stato sondato dalle squadre della parte destra della classifica. L’Empoli si sta muovendo, dimostrando la propensione verso i giovani italiani di talento, potendo valorizzarli anche con la formula del prestito. È un discorso forse ancora prematuro, ma l’interesse effettivamente sussiste”

Zanoli alla ricerca del giusto minutaggio in prestito? “E’ una situazione simile a quella di Gaetano. SI stanno facendo valutazioni per comprendere quale potrà essere il progetto più adatto alla crescita del ragazzo. Anche in tal caso è una situazione prematura. È presto per parlare di una soluzione certa per il terzino”