Fulvio Frangiamone: “De Laurentiis è il presidente più illuminato”

Nel corso del programma radiofonico “Si Gonfia La Rete” condotto da Raffele Auriemma, in onda su Radio CRC, è intervenuto l’agente sportivo, Fulvio Frangiamone. Ecco le sue dichiarazioni: “Le big inseguitrici del Napoli hanno il problema di reperire le risorse economiche per investire. Osimhen è impressionante, fa reparto da solo, creando dal nulla una rete, vale molto di più delle cifre sentite e può migliorarsi ancora, speriamo che rimanga un altro anno a Napoli. Koulibaly si è pentito di aver lasciato Napoli ed il Napoli e ora deve rimediare andandosene in Arabia Saudita, una meta che non capisco come dei giocatori del livello di Cristiano Ronaldo e Benzema abbiano potuto accettare, non avendo problemi economici. Dopo l’impresa, comprendo la scelta fatta da Luciano Spalletti ed il nuovo allenatore troverà un gruppo collaudato con uno specifico impianto di gioco. Chiesa è un valido profilo e sarebbe un ottimo affare per questo Napoli ma non credo sia un reale obiettivo. Pur non trovandomi d’accordo con alcune sue uscite, De Laurentiis è il presidente più illuminato della Serie A, mantiene stabilmente ai vertici il Napoli, riuscendo a dare soddisfazioni ai propri tifosi, dando stabilità e continuità aziendale. Dovesse ripetersi, ci vorrebbero 20 De Laurentiis in ogni squadra di calcio per trasformare il nostro campionato nel più bello”.

Factory della Comunicazione

Fonte Radio CRC.