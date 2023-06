FOTO – Kim in divisa fra i compagni militari, aspettando il nuovo club che lo accoglierà

Kim Min-jae, difensore del Napoli, ancora per poco, sta svolgendo il servizio militare nel suo paese, in attesa di cambiare club, quasi sicuramente vestirà infatti la maglia del Bayern. Intanto il sito ufficiale dell’Esercito della Corea del Sud pubblica una foto in cui Kim è insieme ai suoi compagni in divisa, come riporta ilmattino.it. “La foto pubblicata qualche giorno fa sul sito ufficiale dell’Esercito della Corea del Sud è diventata subito virale: tra i volti ritratti anche quelli di Kim Min Jae, il difensore del Napoli che sta seguendo il servizio militare minimo obbligatorio come previsto nel suo Paese. Il calciatore azzurro ha cominciato l’addestramento lo scorso 15 giugno e al termine del periodo dovrà anche decidere un futuro che sembra però ormai scritto.

