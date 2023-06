“E’ stata la mano di Dio” fa vincere al regista Sorrentino il “Premio Faraglioni 2023”

Il grande regista, famoso in tutto il Mondo, nell’apprendere del Premio, ha espresso tutta la sua gioia per i legami forti che lo uniscono a Napoli – la sua terra – e a Capri, che ha vissuto sin da ragazzo, tanto da scegliere l’isola come set del suo ultimo film, candidato agli Oscar 2022 per il Miglior Film Straniero “E’ stata la mano di Dio”. Il film, prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, del gruppo Fremantle, e da Paolo Sorrentino, è disponibile su Netflix.

Ma non solo per questi motivi la giuria del Premio Faraglioni 2023 ha scelto proprio Paolo Sorrentino, uno dei più talentuosi registi, a cui andrà la preziosa scultura d’argento raffigurante i Faraglioni di Capri come simbolo di bellezza unica, ma anche per la genialità che mette nelle sue opere.

Il Premio Faraglioni, l’evento culturale ed artistico si conferma tra i più attesi appuntamenti che si svolge a Capri, a cui prende parte un pubblico raffinato e selezionato, sin dalla prima edizione, nella storica cornice del Teatro del Grand Hotel Quisisana, dove ha luogo la cerimonia ufficiale di consegna dell’ambito premio.

Il Premio Faraglioni, ideato ed organizzato dai fratelli Damino della Capri Arte, vanta nel suo albo d’oro nomi di spessore nel campo dell’arte e della cultura, del teatro e del cinema, grandi personaggi che hanno contribuito a fare più grande il nome dell’Italia nel mondo: da Alberto Sordi a Carla Fracci, da Dino De Laurentiis a Claudia Cardinale , da Giancarlo Giannini a Lucio Dalla, daRiccardo Cocciante ad Antonello Venditti, da Massimo Ranieri a Francesco De Gregori, da Andrea Bocelli a Riccardo Muti, solo per citarne alcuni.

A condurre la serata di gala per la consegna del Premio sarà la giornalista e presentatrice Rai Tv Eleonora Daniele, tra i volti più noti della televisione italiana.

Il Premio Faraglioni, nelle precedenti edizioni dal 1994 al 2022, è stato assegnato a personalità di spicco del mondo dell’arte e della cultura quali: