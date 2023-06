Due idee per sostituire Lozano. Demme all’Hertha Berlino (definitivo) in cambio del vice-Lobotka per un anno

È un mercato d’attesa e rapporti da intensificare, di chiacchierate al momento esplorative, discorsi intrapresi e altri riavviati, una serie d’appuntamenti ed evidenziatori consumati a furia di sottolineare calciatori su cui presto fiondarsi. Il Napoli ha delle priorità, una è il centrocampista, forse due, poi – oltre ad interrogarsi, ma senza fretta, sul futuro di Zielinski – toccherà capire cosa ne sarà di Lozano, nel caso servirà un altro esterno a destra ma la società ci sta già lavorando perché sa, o almeno sospetta, che alla fine un’offerta valida per il messicano arriverà e quindi converrà farsi trovare pronti.

CONFRONTO. Con l’Hertha Berlino siamo oltre la curiosità, c’è stato un approccio concreto per Lucas Tousart, 26 anni, centrocampista che Garcia ha allenato al Lione e che il Napoli, potendo cedere Demme al club tedesco appena retrocesso, volentieri accoglierebbe in prestito per un anno. Una soluzione poco gradita all’Hertha, che alla proposta di De Laurentiis ha risposto con l’universale “no” di cortesia, ma siamo appena all’inizio di una trattativa che potrebbe proseguire, anche perché Demme ha espresso il desiderio di partire, l’Hertha è tra le soluzioni a lui più gradite e Tousart resta un profilo duttile per completare il reparto sistemandosi alle spalle di Lobotka.

ESTERNO. In attacco obiettivo ala destra perché Lozano ha già aperto la valigia, per ora ha solo rimosso della polvere, potrebbe presto cominciare a riempirla aspettando un’offerta che possa convincerlo. Non sembra stuzzicato, al momento, da prospettive arabe, ma a giugno si cerca sempre di prendere tempo sperando in richiami europei (lui sogna la Premier, ma tutto tace). Se non dovessero arrivare, il Chucky – a Napoli dal 2019, contratto in scadenza nel 2024, stipendio fuori budget, rinnovo complicato – potrebbe cominciare a prendere in considerazione l’idea di ripartire dagli Emirati oppure, volendo, dal Messico, tornando a casa. Al suo posto il Napoli segue da diversi mesi il parametro zero Adama Traoré, che piace al Milan e ha alte pretese d’ingaggio, ma è intrigato anche all’idea di tornare a fare affari col Lille (dopo Osimhen) pensando a Edon Zhegrova, 24 anni, esterno dall’assist facile.

