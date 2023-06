CdS – Il Napoli punta a centrocampisti in ottica futura

Il Napoli è sul mercato alla ricerca di rinforzi, specie nei reparti che hanno bisogno di elementi validi, e molti di questi sono in ottica futura, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Centrocampo ma dalle spiccate qualità, un folto elenco di nomi e caratteristiche da cui è escluso Koopmeiners, anni 25, gioiello dell’Atalanta per cui il Napoli, se trovasse l’accordo, sarebbe disposto a fare un’eccezione rispetto all’idea di prenotare i campioni del domani. Con l’Udinese è avviatissimo, da mesi, il dialogo per Lazar Samardzic, l’erede naturale di Zielinski, classe 2001, una mezzala di classe e gol che il Napoli segue da tempo ma che non ha ancora bloccato – coi Pozzo c’è un rapporto d’amicizia e l’accordo non è distante – perché ha sguardi proiettati altrove, ad esempio in Spagna dove brilla, col Celta Vigo, Gabri Veiga, uno per cui De Laurentiis sarebbe pronto all’investimento se solo non esistesse una clausola alta (da 40 milioni) e gli occhi della ricca Premier (Chelsea, City e Liverpool in prima fila) a rovinare i piani. Resta sullo sfondo anche Rodri Sanchez del Betis, il “dieci” della Spagna impegnata all’Europeo Under 21″.

