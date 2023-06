CdS – Giuntoli, il tempo sta scadendo. De Laurentiis dovrà decidere sul futuro del ds

Il tempo di Cristiano Giuntoli al Napoli sembra ormai finito, anche se ancora con un anno di contratto, ma si attende l’incontro col presidente De Laurentiis, l’unico che dovrà decidere se tenerlo o lasciarlo andare alla Juventus, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “E’ arrivato il momento di decidere, perché il 30 giugno scade una stagione e ne comincia un’altra, che dà validità a quell’accordo siglato in Austria nel 2019: dunque, dentro o fuori, o resta Giuntoli – e per fare il ds – oppure va via, destinazione Juventus, che attende. Restano tre giorni e un’agenda nella quale infilarci quest’appuntamento a lungo congelato, prima che i contatti tornassero ad essere diretti con telefonate un po’ formali e assai ufficiali. Giuntoli è in Spagna, a Ibiza, e ieri tra scorso la giornata in barca insieme con Percassi, Alessandro Moggi, Furlani, Moncada, Ausilio, Busardò; tutti ospiti della CAA di Frank Trimboli. Rientrerà oggi, nel tardo pomeriggio, e farà tappa a Napoli: per raggiungere De Laurentiis a Roma bastano 65 minuti di Alta Velocità; per «risolvere», anche meno, per esempio una Pec; per dirsi altro, ciò che serve, converrà vedersi. De Laurentiis ha in mano il suo destino professionale: può orientarlo – però a caro prezzo – e ritrovarsi in società un uomo di fatto distratto, di fatto isolato in quest’ultimo biennio; oppure può lasciarlo andare via, chiedendogli, come sembra voglia fare, di lasciare che Giuseppe Pompilio, avvocato che è il braccio destro del diesse, resti ancora per una stagione, perché il lavoro non manca e certe dinamiche interne hanno bisogno di continuità aziendale”.

Factory della Comunicazione