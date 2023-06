Capo redattore Il Mattino: “Giuntoli? Una cosa mi ha infastidito. Osimhen vale 150 milioni”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Francesco De Luca, capo redattore Il Mattino: “Mi risulta un interesse su Tousart, anche se è pagato tanto dall’Herta Berlino. Ascoltare i consigli dell’allenatore, in questo momento, è utile e vedremo come si svilupperà l’operazione che è attualmente legata al movimento del centrocampo del Napoli. Andando via Ndombele e Demme, c’è sicuramente necessità di mettere fisico in campo. Sostituto di Kim? Secondo me, il Napoli sta lavorando sottotraccia sul suo sostituto. Che Kim andasse via si sapeva da tempo, quindi penso proprio che in Primavera si sia cominciato a lavorare sul suo sostituto. Mi sembrerebbe strano pensare che Giuntoli abbia trattato un giocatore e i rapporti si siano poi interrotti perché il direttore sportivo è ‘nel freezer’. Penso che nelle prossime ore, De Laurentiis lo libererà. A me, di tutto questo, una cosa non è piaciuta: Giuntoli è scomparso dopo la partita con la Fiorentina. Capisco che De Laurentiis si è irrigidito. Garcia? Ho un’opinione positiva. Significa poco che lui ha deciso di andare ad allenare fuori dal circuito europeo. Ha voluto fare un’esperienza, finita male, ma non mi sorprende perché è un mondo complesso. Spero crei un rapporto forte con lo spogliatoio, che possa avere a disposizione giocatori di un certo livello. Giocattolo rotto? Assolutamente no. L’esperienza dello scorso anno dovrebbe far riflettere. Esiste un pregiudizio su come opera questa società, la scorsa stagione è stata una vera lezione. Osimhen? Abbiamo visto tanti giocatori baciare la maglia e andare via due giorni dopo. Ho un concetto di lui come uomo profondo, che dà il giusto peso alle cose e che sa come si sta al mondo. 180 milioni? Ne vale 150“.

