Under 15 Femminile, venerdì si assegna l’ultimo scudetto nelle Marche. Il Napoli in semifinale

A Senigallia si gioca per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro dopo la Juventus, vincitrice delle ultime due edizioni concluse, compresa quella del 2022, ed eliminata nei quarti dalle rossonere. La finale per il tricolore in diretta su DAZN e figc.it

Dopo l’Under 17, ecco l’Under 15 Femminile. Lo straordinario mese delle Finali Giovanili TIM nelle Marche si chiuderà allo stadio ‘Goffredo Bianchelli’ di Senigallia, lo stesso stadio in cui si assegna anche il titolo Under 17. A giocarsi lo scudetto, tra le semifinali di mercoledì 28 e la finale di venerdì 30, saranno Napoli, Milan, Roma e Inter. Dopo le ultime vittorie della Juventus (2019 e 2022), ci sarà sicuramente un nome nuovo nell’albo d’oro. La finale per il primo e secondo posto di venerdì alle 18.30 sarà trasmessa in diretta su DAZN e su figc.it.

CONFERMA Dopo la finale persa lo scorso anno a Ravenna contro la Juventus, il Napoli ci riprova. Le azzurre sono l’unica “novità” rispetto alle quattro protagoniste della Final Four Under 17 e arrivano alle semifinali dopo aver eliminato il Sassuolo segnando 11 gol in due partite. “A distanza di un anno siamo di nuovo qui a contenderci lo scudetto – le parole dell’allenatore Alessandro Di Martino -. Molte di queste ragazze presenti oggi sono le stesse che hanno visto svanire il sogno lo scorso anno, anche per questo vedo nei loro occhi una voglia di rivalsa e, sono certo che affronteremo queste ultime due partite con il cuore e la mentalità giusta. Oltre a questo, è normale mettere in campo quelli che sono i nostri principi di giochi che ci hanno permesso di arrivare fin qui. Questi rappresentano i tre ingredienti che ci faranno arrivare alla fine di questo percorso senza rimpianti, qualsiasi sia il risultato finale”.

Quello del Napoli è un percorso che parte da lontano: “Essere per il terzo anno consecutivo tra le squadre più forti d’Italia (dopo la vittoria nell’Under 12 femminile 2021 e la finale dello scorso anno, ndr) deve essere già un motivo di orgoglio per la nostra squadra, e il risultato finale non cambierà il percorso svolto in questi anni. Io, personalmente, sono entusiasta di questo gruppo dove tra ragazze e staff si cerca sempre di lavorare con la professionalità e l’impegno presenti nelle prime squadre. Io ripeto sempre che noi allenatori, assieme allo staff, siamo come dei compositori che scrivono delle battute di base, poi sono le calciatrici che dirigono l’orchestra. Ora è il loro momento. Il mio ringraziamento finale va alla nostra società, con i responsabili Grava e Caffarelli: società che permette a noi tutti, staff e ragazze, di vivere questi momenti importanti e memorabili”.

A contendere l’accesso alla finale scudetto al Napoli sarà il Milan che si è qualificato alla semifinale dopo aver estromesso la Juventus campione d’Italia. “Siamo molto contenti per l’accesso alla Final Four, era l’obiettivo minimo stagionale – spiega l’allenatrice Ilenia Prati -. Sapevamo che sarebbe stata dura perché ai quarti abbiamo incontrato la Juventus che è una squadra molto forte e questo risultato dà ancora più valore a quanto fatto nelle ultime due partite. Vedere noi e l’Under 17 alle finali vuol dire che anche dal basso nel settore femminile si sta lavorando bene e stiamo creando un’unica identità per crescere con gli stessi principi. Adesso arriva il bello, ci siamo impegnate tanto durante tutta la stagione per arrivare qui e le sensazioni sono bellissime”.

L’ALTRA SFIDA Dopo Napoli e Milan, si sfideranno Inter e Roma. Le nerazzurre, nei quarti, hanno avuto la meglio dell’Atalanta. “Le sensazioni sono di grande entusiasmo e riconoscenza nei confronti del gruppo per quello che abbiamo vissuto finora – sottolinea l’allenatore Mattia Zago -. È un privilegio e una grande responsabilità accompagnare dei giovani o delle giovani nel loro percorso, osservarne i miglioramenti, scoprirne il carattere e la personalità. Ora dovremo essere bravi a vivere questi giorni di sport mantenendo il clima di serietà, amicizia e divertimento che abbiamo costruito durante l’anno”. Sarà grande anche l’emozione: “Grande e forte, quella che lo sport ti insegna a vivere. Ci sarà di certo un po’ di agitazione: è importante che le nostre ragazze imparino a respirarla, a conoscerla, e a non scappare da essa. Questa capacità di affrontare le sfide con coraggio è uno dei tratti degli atleti di alto livello. L’insegnamento più grande che queste esperienze possono dare è quello di non scappare dalle prove che si incontrano durante il cammino”.

Per la Roma, invece, è stata una stagione trionfale, da provare a concludere con il titolo Under 15. “La soddisfazione per il raggiungimento delle finali è tanta, e ci arriviamo nel nostro momento migliore: l’Inter, nostra prossima avversaria, ci ha battuto nella preseason e da quella partita abbiamo imparato tanto, curando di più i dettagli e crescendo come gruppo – dice l’allenatore Mario Petrosino -. Le finali (a cui la Roma ha avuto accesso eliminando la San Marino Academy nei quarti, ndr) sono un premio per le ragazze, per la loro determinazione e il loro senso di appartenenza. In questo senso, i successi della prima squadra e della Primavera hanno motivato ancora di più il gruppo”.

IL REGOLAMENTO Le gare si svolgeranno con la modalità 9 contro 9. Tre i tempi previsti, da 25 minuti ciascuno, per un totale di 75 minuti di gioco. Nelle due semifinali e nella finale 1° e 2° posto, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari della durata di 10 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità, tiri di rigore. Nella finale 3° e 4° posto, invece, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore.

BIGLIETTERIA. Il biglietto d’ingresso negli stadi che ospiteranno le Finali Giovanili TIM 2023, gratuito e ad invito, sarà disponibile per tutte le partite in programma sul sito VIVATICKET.

ACCREDITI MEDIA. Termini e condizioni per le richieste di accredito per una o più gare comprese nel programma delle Finali Giovanili TIM 2023 sono consultabili nell’Area Media del sito figc.it.

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO – SEMIFINALI

Napoli-Milan | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 16.30

Inter-Roma | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 18.30

VENERDÌ 30 GIUGNO – FINALI

3°-4° posto | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 16.00

1°-2° posto | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 18.30 (diretta DAZN)

Albo d’oro Under 15 Femminile

Anno Vincitore Risultato 2º posto 2021-2022 Juventus 3-1 2020-2021 Non disputato 2019-2020 Non disputato 2018-2019 Juventus 5-3 d.t.r. Inter 2017-2018 Inter 5-3 d.t.r. Juventus