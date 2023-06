Paolo Palermo: “Napoli unica certezza della Serie A”

Nel corso del programma radiofonico “Si gonfia la rete”, in onda su Radio CRC e condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto l’agente sportivo Paolo Palermo. Di seguito le sue dichiarazioni: “Mi è dispiaciuto per Spalletti ma Rudi Garcia è un tecnico esperto e preparato. Ora De Laurentiis parla da uomo di calcio e ha capito come sia meglio vincere. La piazza è collaudata, la squadra ha una base forte e Garcia ha tutte le carte in regola per continuare il ciclo. In caso di partenze, i sostituti non saranno delle scommesse ma delle certezze pur non rinunciando a qualche prospetto. In questo momento vedo le milanesi in confusione mentre è complicara la rifondazione in casa Juve, il Napoli rappresenta l’unica certezza del panorama”.

Factory della Comunicazione

Fonte Radio CRC.