Koulibaly: “Kim, grande difensore, mi dispiace non aver giocato con Kvara”

Kalidou Koulibaly, era insostituibile solo un anno fa. Andò via lasciando dubbi e timori per un vuoto in difesa difficilmente colmabile. Invece…anche lui si è accorto del valore incredibile del suo sostituto, Kim Min Jae, e attraverso le colonne de Il Corriere dello Sport, gli ha rivolto i suoi complimenti: “Ha giocato una grande stagione e ha dimostrato di essere un grande difensore anche in Nazionale. Non era facile, deve essere orgoglioso. Sono felice per lui”. Kim però è anche lui al passo d’addio dopo solo una stagione, tra l’altro culminata con lo Scudetto: “Oggi il calcio va molto veloce e ti offre molte opportunità, non è più come prima, come me che sono rimasto otto anni.

Factory della Comunicazione

Continua Kalidou: “In tanti mi dicono che sono andato via al momento sbagliato, perché avrei potuto vincere lo scudetto. Ma credo molto nel destino e si vede che doveva andare così. Sono stato felicissimo per i miei ex tifosi, la società, i giocatori: vittoria meritatissima. Ho un solo rimpianto: non aver giocato con Kvaratskhelia”.

Ora…”Ora vado a Ischia per qualche giorno, così vedrò anche Napoli imbandierata”