Iacomino: “Osimhen resterà al Napoli, gli azzurri seguono un giovane talento…”

Crede che l’offerta di De Laurentiis possa convincere Osimhen?

“Sono sempre più convinto che Osimhen rimanga un altro anno, potendo fare ulteriormente bene per poter essere ceduto la prossima stagione ad una cifra che possa soddisfare anche il presidente. I tifosi devono comprendere che, quando si parla di calciatori come il nigeriano, è come parlare di una piccola azienda. Il calciatore è seguito da un ricco entourage, sia estero che italiano – nella persona di Calenda. Per questo, l’offerta, negli ultimi giorni, è salita sino ai sette milioni e mezzo più bonus. Una cifra che credo garantisca la permanenza del nove azzurro”.

C’è qualche giovane, all’Europeo U21, che può interessare il calcio italiano all’Europeo U21?

“Il Napoli ha fatto un sondaggio per Lois Openda, calciatore che si è messo in evidenza con le sue 21 marcature. Un attaccante che veste la maglia del Belgio e visionato più volte dall’area scouting del Napoli . Il club partenopeo, però, ritiene la valutazione del club francese eccessiva, aggirandosi sui 50 milioni. Non escludo, però, che possa nascere una trattativa nei prossimi giorni”.

Pare che Giuntoli sia ad un passo dalla Juventus: crede stia già lavorando per i bianconeri?

“Parliamo, in questi casi, soltanto in termini burocratici. Tutti sappiamo che il suo contratto scadrà il 30 giungo 2024, ma con il divorzio imminente con De Laurentiis mi pare evidente che Giuntoli abbia già in mente un piano da attuare in bianconero. Ci sono già offerte, difatti, che dovranno soltanto essere ufficializzate, come la richiesta di sette milioni più il prestito di Soulè per Parisi. Ulteriore offerta è quella di dieci milioni più Filippo Ranocchia, che tornerà alla Juventus dal prestito a Monza”.