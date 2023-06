Dimaro/Folgarida – Sarà un ritiro record con divieto di transito, tutto esaurito in Val di Sole

Altre due settimane di relax prima di ricominciare. Il 12 luglio ricomincia la stagione, la prima col tricolore sul petto trentatré anni dopo, con Garcia in panchina e la solita curiosità di veder nascere il nuovo Napoli. L’appuntamento è fissato a Castel Volturno, due giorni di routine tra prime corse e test fisici per poi partire, destinazione Dimaro, Val di Sole, da tredici anni sede del ritiro estivo, con permanenza fino al 25 luglio. C’è grande attesa per il primo approccio di Osimhen, Kvaratskhelia (che ci sarà da subito dopo aver rinunciato all’Europeo Under 21) e tutti gli altri col nuovo allenatore. Il primo obiettivo – dichiarato pubblicamente dal tecnico nel giorno della presentazione – sarà resettare quanto accaduto per ripartire ancora più affamati. Garcia comincerà a farsi un’idea oltre il campo dei giocatori a sua disposizione prima di scoprirli e sollecitarli nei due appuntamenti, a Dimaro e Castel di Sangro (28 luglio-12 agosto), che precederanno l’inizio della nuova stagione.

Factory della Comunicazione

ENTUSIASMO. Quello in Val di Sole sarà un ritiro speciale, seguirà la scia d’entusiasmo degli ultimi mesi in città. Ci sarà l’assalto dei tifosi, si prevede afflusso record, difficile oggi da quantificare, motivato dalla vittoria dello scudetto, confermato dal trend delle ultime settimane con la corsa a una casa o a una semplice camera d’albergo (sempre più introvabili) per scoprire da vicino l’evoluzione del Napoli di Garcia. Sono previste due amichevoli (20 e 24 luglio), ma saranno tantissimi gli eventi in programma (tra cui la presentazione della maglia o di una delle tante maglie previste per la prossima stagione) e i momenti di divertimento per coinvolgere tutti, grandi e piccoli. Nei giorni scorsi c’è stato un nuovo sopralluogo del Napoli con una delegazione guidata da Valentina De Laurentiis. La grande novità sarà la pedonalizzazione dell’intera area che porta al centro sportivo. Gli eventi serali si sposteranno da Piazza Madonna della Pace al campo di calcio dopo la Chiesa dove, fino allo scorso anno, si parcheggiavano le auto. Una decisione presa di comune accordo col Napoli per motivi di ordine e sicurezza ma, soprattutto, per aumentare il numero di presenze. Per questo motivo il tratto di strada che dal centro porterà al campo sarà off-limits per auto e moto.

DIVERTIMENTO. Oltre alle sedute di allenamento aperte al pubblico, saranno previste sessioni di foto e autografi e, all’esterno del campo, verranno allestite due maxi-aree, una per lo store e l’altra per l’esposizione della coppa. Nello stesso spazio è già presente uno scudetto gigante dipinto sull’asfalto. A Castel di Sangro, dal 28 luglio al 12 agosto, la preparazione estiva entrerà nel vivo. Sarà superiore anche il livello delle rivali dei test amichevoli, una potrebbe essere l’Istanbul Basaksehir. Oltre allo stadio Patini, i luoghi simbolo del ritiro in Abruzzo – il Napoli soggiornerà come sempre a Rivisondoli – saranno il Palasport dove verrà esposta la coppa e Piazza del Plebiscito, in pieno centro, dove si concentreranno gli eventi serali.

Fonte: CdS