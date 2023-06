Dalla Spagna – Spalletti sul podio dei migliori. “Ha stupito il Mondo con un gioco offensivo e vistoso”

Il Napoli che si appresta a giocare la prossima stagione con un nuovo allenatore, Rudi Garcia, non potrà però mai dimenticare il lavoro che ha fatto Luciano Spalletti, che elogiano anche dalla Spagna, dove il quotidiano Marca scrive: “ha stupito il Mondo con un gioco offensivo e vistoso, per molti mesi con la squadra più in forma d’Europa, nella quale sono apparse stelle come Osimhen e Kvaratskhelia”. Guardiola, Scaloni e Spalletti, il podio della top ten degli allenatori del 2023 per Marca è l’incoronazione di un tecnico che è andato al di là della immaginazione, ha dipinto calcio: «Portare il terzo scudetto a Napoli non è cosa per tutti, infatti ci sono voluti 30 anni». The winner is il Napoli, che girellando qua e là sta eternamente sul palcoscenico, si tiene le luci della ribalta come se fosse ancora in campo – tagli, sovrapposizioni e diagonali – e passeggia in questa specie di walk of fame con le sue star capaci di abbagliare ovunque. Fonte CdS

Factory della Comunicazione