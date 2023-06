Vincenzo Morabito: “Napoli, sarai costretto a vendere”

Durante il programma radiofonico “Marte Sport Live”, in onda su Radio Marte e condotto da Dario Sarnataro, è intervenuto l’agente FIFA, Vincenzo Morabito. Di seguito le sue dichiarazioni: “De Laurentiis vorrà ottenere il massimo dalla cessione di Osimhen ma ad oggi non c’è nessun club, Premier League inclusa, disposto a versare la somma richiesta. Al momento è presto ma basta che si muova uno per far scatenare l’effetto domino. Il Napoli non ha necessità di vendere ma sarà costretto ad assecondare i pruriti dei propri calciatori come capita in altre squadre, vedi il Milan con Tonali, cessione che ha provocato del malumore fra i tifosi e i rossoneri, trascurando la possibilità che hanno i calciatori di poter rifiutare. Il prezzo del cartellino lo stabilisce il mercato, con un occhio di riguardo a ciò che accade in Arabia Saudita, destinazione scelta per fine carriera o per rivalutarla economicamente. Non credo che la Serie A sia in pericolo per i sauditi però alcune valutazioni sono fuori logica con una società in declino culturale, oggi un giocatore come Bruno Giordano varrebbe 300 milioni di euro”.

Factory della Comunicazione

Fonte Radio Marte.