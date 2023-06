Tatuaggio di Osimhen per celebrare lo scudetto: la storia di Simone

Uno scudetto è per sempre e perché non festeggiarlo tatuandoselo sulla pelle? Avrà pensato questo Simone Salerno, 30 anni, torinese di origine napoletana, che ha deciso di tatuarsi il volto di Osimhen sulla coscia destra come ringraziamento per quanto fatto dall’attaccante nigeriano. Il ragazzo aveva pensato a come festeggiare lo scudetto con un certo anticipo: prima l’idea di tatuarsi Maradona, poi uno dei protagonisti della storica cavalcata azzurra e così si è arrivati a Osimhen. Approfittando anche di un buono regalato dai suoi amici per il compleanno, Simone, il giorno dopo la vittoria dello scudetto, ha preso appuntamento dal suo tatuatore, HappyKane420. Il suo stile cartoon trasforma i personaggi e il ragazzo ha lasciato spazio al suo estro dopo qualche minima indicazione sull’aspetto del nigeriano. Ora che il destino di Osimhen sembra lontano, Simone non rimpiange la sua scelta: “Il tatuaggio non si tocca. È una forma di ringraziamento per quello che ha fatto. Non lo tolgo e non lo coprirò mai. È diventato un simbolo di Napoli, oltre che un simbolo dello scudetto vinto quest’anno. E poi bisogna essere onesti: non ho mai pensato che potesse finire la carriera a Napoli. Lo sapevo anche quando ho deciso di fare il tatuaggio e questo non mi ha fermato. Un tatuaggio è sempre pensato come e io ho pensato che fosse giusto rendere a lui questo omaggio“. Osimhen ha repostato la foto del tatuatore, ma non ha ancora risposto ai messaggi di Simone,

