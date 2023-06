Sostituto Kim, la ricerca continua, in pole sempre Danso, con una new entry

Il Napoli avrà come primo compito questa estate quello di trovare un sostituto all’altezza del suo difensore centrale Kim Min-Jae, suo ancora per poco, perchè dal primo al quindici luglio, uno dei club interessati al sudcoreano potrà pagare la clausola rescissoria legata al suo contratto e portarlo via. Oggi il Corriere dello Sport fa il punto sui due nomi più accreditati per prenderne il posto: “La ricerca del centrale non è affannosa, come dimostra l’esperienza dell’estate del 2022, quando dopo la partenza di Koulibaly il Napoli andò a pescare in Turchia il suo erede e lo trovò in Kim: nell’elenco, c’è il Lucumi del Bologna ma c’è entrato con prepotenza Danso del Lens, gradito a Garcia e candidato a restare una possibilità fino a quando, eventualmente, non arriveranno segnalazioni diverse dall’area scouting, da Micheli e da Mantovani, che non vanno in vacanza, non certo ora”.

