Napoli tra mancati riscatti e ritorni. Intanto individuato il vice Meret, per ora

E’ tempo di mercato estivo per il Napoli, ma anche di riscatti e ritorni. Oggi il Corriere dello Sport scrive in merito: “Se ne è andato Ndombele, rientrato al Tottenham; e con lui è partito anche Bereszynski, rientrato alla Sampdoria, e quasi sicuramente saluterà anche Gollini, che il Napoli non riscatterà. Tre prestiti che sono rimasti tali, privi di negoziati, non d’emozioni, che restano lì e valgono per chiunque, soprattutto per la storia”.

“Uno esce e un altro entra, in genere va così: in porta, inizialmente, per capire, alle spalle di Meret ci starà Contini, che ha trascorso i suoi ultimi dodici mesi tra la Sampdoria e la Reggina, ha avuto modo di giocare, di dimostrare tutto ciò che vale, di lanciare la propria candidatura. E a destra, dove Di Lorenzo lascia in genere poche chance, stavolta ci torna Zanoli, che nei suoi sei mesi in blucerchiato ha avuto modo di divertirsi e di guadagnare consensi, di ribadire ciò che si era intuito: il ragazzo si farà e ora non ha più neanche le spalle strette, semmai lo rimane la fascia, che con un capitano a così largo consumo è complessa da occupare”.