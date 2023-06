Napoli, c’è un fattore che lascia ben sperare sulla permanenza di Osimhen

Si attende un nuovo incontro fra il Presidente De Laurentiis e l’agente di Osimhen per capire se il futuro dell’attaccante sarà ancora in azzurro. Il patron del Napoli ha già offerto un prolungamento del contratto ed un adeguamento dell’ingaggio, ma c’è un elemento che lascia sperare in una permanenza del nigeriano: il Napoli disputerà la prossima Champions Laegue. “I capitoli ufficiali, per il momento, sono tre: Osi che dopo l’ultima con la Samp dice di essere «felice» e «di amare Napoli», e che per il resto, «per il futuro, deciderà il presidente»; DeLa che arricchisce il giorno di Garcia dichiarando di «voler rinnovare il contratto di Victor» perché lui «deve restare, a meno che non arrivi una p r

oposta irrinunciabile»; il manager del centravanti, Roberto Calenda, che ascolta i termini della proposta di rinnovo e della valutazione del giocatore e poi li trasferisce a Osi. Punto. Il fatto che Victor piaccia ovunque, però, resta e non stupisce: è in cima con Haaland nel suo ruolo, del resto, e mezza Europa chic ha sete di gol. Elenco: Real, Psg e United vogliono e possono (Real e Psg sono anche in ballo con l’affaire Mbappé); il Bayern vorrebbe ma per policy ha un tetto oltre il quale non si spinge con gli investimenti; il Newcastle vorrebbe e potrebbe ma non parte in pole (diciamo); il Chelsea è fuori dalla corsa da un po’ e il Liverpool ha l’handicap importante di non disputare la prossima Champions (come i Blues). Gli azzurri – cioè il Napoli – invece la giocheranno: aspetto fondamentale”. Fonte CdS