Enrico Fedele: “Osimhen sposta gli equilibri”

Durante il programma radiofonico “Forza Napoli Sempre”, in onda su Radio Marte e condotto da Gianluca Gifuni, è intervenuto l’ex dirigente e opinionista Enrico Fedele. Di seguito le sue dichiarazioni: “Da sempre il calcio riserva dei risultati alterni. Il Napoli se perdesse oltre Kim anche Osimhen, non potrebbe ripetere l’ultimo campionato. Il nigeriano ha delle grandi qualità tecniche e di apprendimento ma un’offerta superiore ai 100 milioni andrebbe accettata. Il calcio è solo un business continuo, con tornei che tecnicamente non esprimono nulla, avendo come unico scopo il denaro. Il problema del Napoli sarà la sostituzione di Osimhen, per la quale vedrei bene Hojlund, rapido e tecnico. Per il vice Lobotka, mi piace il brevilineo del Sassuolo, Maxime Lopez. Raspadori è una punta tecnica ma leggera, non può giocare a supporto di Osimhen. Il ruolo del ds non si addice a Salvatore Bagni, per il quale vedrei bene un ruolo come team manager. Esistono varie tipologie di presidenti, quelli che intervengono in questioni tecniche con competenza e quelli che non dovrebbero farlo, De Laurentiis rientra nella categoria dei presidenti interventisti. Ostigard è preparato fisicamente e molto forte nel gioco aereo ma in generale lascia perplessi”.

Fonte Radio Marte.