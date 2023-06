CorSport, Salvione: “Per Kim bisogna aspettare il primo luglio, su Koopmeiners in azzurro…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online:

“C’è stato questo incontro con l’agente di Osimhen, con un clima di trasparenza tra le parti. De Laurentiis sta lottando per tenere Osimhen, cercando di prolungargli il contratto e di farne un punto fermo per il progetto di Garcia. Sono tante le squadre che vorrebbero Victor, ma nessuna ha avanzato un’offerta che possa soddisfare il club partenopeo. Serviranno offerte davvero importanti per poter impensierire il Napoli. Per quanto riguarda Kim, è la data del primo luglio che può svelare dettagli ed evoluzioni. Sui suoi sostituti non c’è ancora nulla di concreto.

Il mercato del Napoli può essere definito di reazione. La Roma si è già mossa, invece, con due colpi a parametri zero. La società giallorossa sta tentando di completare l’impresa di raggiungere i trenta milioni di plusvalenza entro la fine di giugno. Si proverà a fare di necessità virtù, considerate le difficoltà finanziarie, ma l’inizio di questo mercato è una ottima base di partenza”.

Fattore K in casa Napoli, con Kim in partenza e Koopmeiners possibile colpo di De Laurentiis?

“In questo periodo di mercato una squadra come il Napoli fa tanti sondaggi, chiacchierate. L’unica certezza è che ci sarà un giocatore in meno a centrocampo dopo l’addio di Ndombele. Koopmeiners è, in tal senso, un profilo importante che il club insegue da tempo. Tuttavia, l’olandese costituirebbe una reazione alla cessione di Zielinski. È un nome strettamente legato al trequartista polacco. I nomi fatti per il dopo Kim, da Danso a Schuurs, sono tutte piste che il Napoli dovrà concretizzare dopo la partenza del coreano. Per il coreano tutte le strade portano a Monaco, soprattutto dopo la cessione di Lucas Hernandez al Psg. In questo momento, però, di vero c’è tutto e nulla allo stesso momento. Ogni pista potrebbe concretizzarsi soltanto dopo eventuali cessioni”

