Tuttosport – Un difensore granata per sostituire Kim

Il Napoli ha una grande urgenza per la nuova stagione, trovare il sostituto di Kim, che ha come destinazione probabilmente la Premier League. Stando a quanto scrive oggi Tuttosport, il club partenopeo starebbe seguendo un difensore del Torino. “Una pista conduce al Napoli, dal momento che gli azzurri perdono il pezzo da novanta Kim: il Bayern pagherà la clausola da 60 milioni per portarlo in Baviera. Un’ipotesi per gli azzurri passati da Spalletti a Garcia poteva essere Danso, però il profilo non convince appieno e comunque il Lens non ha intenzione di cederlo. E così una soluzione per il Napoli porta a Schuurs. Resta però da vedere se De Laurentiis avrà l’intenzione di sborsare almeno 30 milioni per il granata. Una cifra alta per il mercato italiano, relativamente per quello inglese. Da dove una manifestazione d’interesse è arrivata dal Crystal Palace, club undicesimo nell’ultima edizione della Premier League.

