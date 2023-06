Mercato Napoli, i nomi in lista dall’attacco al centrocampo

E’ tempo di mercato anche per il Napoli che finora era stato in stand by aspettando l’arrivo del nuovo allenatore dopo l’addio di Spalletti, per concordare la linea da seguire. Bisognerà capire chi resta e chi va via, ma intanto il club partenopeo si tutela monitorando nomi importanti, anche in ottica futura, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Nel caso in cui arrivasse l’offerta shock, quella che proprio non si può rinunciare, tra i nomi più in voga, più graditi, c’è Rasmus Hojlund, ventenne danese dell’Atalanta che insieme con Scalvini e Teun Koopmeiners, centrocampista olandese di 25 anni, rappresenta il meglio della vetrina della Dea. A proposito di centrocampo: dopo Lazar Samardzic, tedesco di Serbia dell’Udinese, 21 anni di talento puro, in lista spunta Maxime Lopez del Sassuolo, 25 anni e un recente passato proprio con Garcia, all’OM. Il sogno resta sempre Gabri Veiga, il ventunenne spagnolo del Celta di Rafa, ma per lui la Premier è qualcosa più di una tentazione: sono offerte che cominciano ad arrivare ed è una concorrenza difficile da battere. Si lavora anche sui giovani: Elia Caprile, 21 anni, portiere del Bari e dunque del secondo club di famiglia. Un patrimonio da gestire per il futuro”.

