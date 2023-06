Lobotka è incedibile, con Osi si tratta, Danso non è stato scartato…

Qualche precisazione di mercato da parte di Giovanni Scotto, giornalista napoletano esperto di mercato. Attraverso un tweet sottolinea che… “Inutile parlare di cifre, il Napoli non cede Lobotka, anche perché ha appena rinnovato. Nessuna offerta recapitata al club e nessun contatto tra la società e gli agenti del centrocampista. Osimhen discorso di fatto analogo: non è un giocatore in vendita, si potranno considerare solo offerte a partire da 150 milioni. C’è il rinnovo sul piatto a 6.5 milioni se il giocatore vorrà accettare questa cifra, ma non si esclude una trattativa al rialzo per trovare un accordo. Danso non è stato “scartato”, del resto era una prima scelta fino a qualche giorno fa. Semplicemente per ora non è in vendita alle condizioni del Napoli. Oltre al difensore si cerca un centrocampista di qualità al posto di Ndombele. Ma andrà via anche Demme”

Factory della Comunicazione