La separazione Giuntoli-Napoli farà felici un pò tutti, ecco perchè

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è ormai definitivamente in ottica Juventus, infatti a breve ci sarà l’incontro col presidente De Laurentiis per definire i termini della separazione, avendo ancora il dirigente un altro anno di contratto col Napoli. Stando a quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, pare che questa separazione faccia felici un pò tutti: “Una divisione che, a conti fatti, farà tutti contenti per un motivo o per l’altro. Se la Juventus e Giuntoli potranno iniziare a costruire presente e futuro fin da subito, senza dover attendere settembre o addirittura il 2024, De Laurentiis metterà a segno un altro colpo dei suoi riuscendo a monetizzare anche l’addio anticipato di un suo manager. Dai 90 milioni della clausola di Gonzalo Higuain incassati nel 2016 dai bianconeri ai soldi che l’uomo mercato toscano lascerà sul tavolo – e nelle casse del club – per l’uscita anticipata. Tra premi, bonus e stipendi potrebbero ballare fino a 2 milioni (quindi più o meno il doppio come risparmi aziendali lordi per la società azzurra). Non una cifra da non far dormire la notte un imprenditore del calibro di De Laurentiis. Ma nemmeno lenticchie, soprattutto per un presidente che ha costruito l’escalation del Napoli puntando sull’attenzione ai conti”.

