Il terzo scudetto fra passato e presente

Il tricolore non ha offuscato la storia, le dediche al Pibe non si contano neanche più, anzi el Diez ha accompagnato la cavalcata azzurra come un protagonista aggiunto perché chi ama non dimentica. Alcuni ex azzurri non lo hanno fatto, ricordando o immaginando cosa voglia dire festeggiare a Napoli, nessuno voleva perdersi questo evento, tornando nel capoluogo campano per godersi lo spettacolo, in fondo un evento atteso 33 anni vale la pena qualche ora di sonno in meno pur di esclamare “io c’ero”. A Cicciano, protagonista è stato “Palo ‘e Fierro” Bruscolotti, colui che lasciò la fascia a Diego, ricevendo in cambio la promessa di vincere lo Scudetto. Careca e Krol, protagonisti dei meravigliosi anni ’80, pur vivendo lontani non hanno mai reciso il cordone ombelicale con Napoli ed il Napoli, e non avrebbero poturo saltare questo evento. Le parole più significative arrivano da Bruno Giordano, durante la festa Scudetto di Calvizzano dove l’ex attaccante rimarca che “questi calciatori si renderanno conto di quanto hanno fatto tra quindici o venti anni”.

Factory della Comunicazione

Fonte il Mattino.