Europeo U21, Svizzera/Italia alle 18.00: occhio ad Amdouni

Dopo la gara con la Francia, intrisa di errori non solo da parte degli atleti in campo, oggi ritorna in campo l’Italia per l’Europeo Under 21. Di fronte la Svizzera, team che ama verticalità e ribaltamento veloce. Da tener d’occhio, come scrive La Gazzetta dello Sport, Zeki Amdouni, attaccante di proprietà del Losanna ma nell’ultima stagione in prestito al Basilea: “Padre turco, madre tunisina, nato a Ginevra, non una prima punta classica ma vede bene la porta. È stato capocannoniere della Conference League 2022-23 alla pari con il viola Arthur Cabral, con 7 reti, e quando indossa la maglia rossocrociata si scatena. Con l’Under 21 conta 7 reti in 11 presenze – 6 delle quali nelle qualificazioni all’Europeo, miglior realizzatore della Svizzera – e anche tra i più grandi si fa valere: 5 gol in 5 partite con la nazionale maggiore. Le ultime due alla Romania proprio il giorno prima di volare a Cluj per raggiungere i compagni dell’Under.”

