Chi ama non dimentica

Gli ex azzurri degli anni ’80 hanno scelto di festeggiare in presenza il terzo Scudetto partenopeo, per non perdersi nulla dell’evento, di portata mondiale. Invece per alcuni recenti ex, la scelta è stata diversa, per vari motivi. Il Pocho Lavezzi ed il Matador Cavani hanno affidato ai social le loro sensazioni, Koulibaly ha inviato dei messaggi a De Laurentiis, certificando la caratura degli uomini che il club ha saputo far crescere. Discorso a parte merita Dries Mertens che solo calcisticamente ha preso altre strade ma affettivamente è ancora legato a Napoli. Infatti approfittando di una pausa con il Galatasaray, il belga e tutta la famiglia, circondati da una cerchia ristretta di amici, sono tornati a Posillipo per godersi nuovamente le bellezze del golfo e qualche partita del Napoli, indossando per l’occasione la 10. La città che non dimentica ha reso e ricevuto gli onori del caso, perché un trionfo atteso 33 anni deve essere festeggiato dagli affetti più cari.

Factory della Comunicazione

Fonte il Mattino.