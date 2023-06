Under 17 femminile, domenica le semifinali a Senigallia: apre Roma-Juventus, poi il derby di Milan

Si accendono le Finali Giovanili TIM: allo stadio ‘Goffredo Bianchelli’ le due sfide che decideranno i nomi delle squadre che martedì 27 (in diretta su DAZN e figc.it) si giocheranno lo scudetto. Dal 28 al 30 spazio all’Under 15

Under 17 femminile, domenica le semifinali a Senigallia: apre Roma-Juventus, poi il derby di Milano. Rossonere campionesse in carica

Otto partite in sei giorni, inserite nel programma delle Finali Giovanili TIM in corso nelle Marche, con due scudetti in palio. A Senigallia, tra domani – domenica 25 giugno – e venerdì 30 c’è il meglio del calcio femminile. Si comincia domenica con le semifinali della categoria Under 17: per il Milan campione in carica c’è il derby contro l’Inter, in una giornata aperta da Roma-Juventus. Martedì 27 alle 17.30 la finale in diretta su DAZN e figc.it. Da mercoledì 28 a venerdì 30, invece, spazio all’Under 15. In campo tante giocatrici che hanno già indossato la maglia delle Nazionali giovanili italiane.

LA SFIDA INFINITA Nella prima semifinale, alle 16.30, in campo la Roma – campione d’Italia con la prima squadra e con la Primavera – e la Juventus, alla ricerca di uno scudetto conquistato in questa categoria già nel 2019. “Le fasi finali sono un’esperienza bellissima per tutto il gruppo, un orgoglio per il club – le parole dell’allenatrice giallorossa Priscilla Del Prete -. Sarebbe una soddisfazione enorme arrivare fino in fondo, un premio importante per l’impegno delle ragazze in stagione, anche se non è il nostro obiettivo principale. Il nostro primo obiettivo è, infatti, quello di portare più giocatrici possibile nella Primavera, ed è stata un’annata positiva anche da questo punto di vista”.

Se la Roma ha raggiunto le semifinali segnando complessivamente 10 gol in due partite dei quarti contro la Fiorentina – in evidenza Stella Ieva, una delle due 2008 a giocare sotto età, l’altra è Giulia Galli, entrambe nel giro delle Nazionali -, la Juventus si è spinta oltre, con il 10-1 all’Atalanta che ha consentito alle bianconere di rimontare la sconfitta dell’andata. “È stato un percorso con alti e bassi, com’è naturale che possa accadere nel corso di una stagione – spiega l’allenatore Fabio Scrofani -. Sono soddisfatto perché siamo arrivati a quest’ultima fase uniti, pronti e preparati per la prossima partita. La Roma è una squadra forte e pericolosa, non dobbiamo sottovalutare nessun aspetto: stiamo lavorando e cercando di curare ogni minimo dettaglio che possa fare la differenza in una sfida di qualità come quella contro le giallorosse. Partecipare alle Final Four è un motivo di grande orgoglio per noi. Arrivati qui, non vogliamo nasconderci: siamo la Juventus e faremo del nostro meglio per provare a vincere, sapendo che incontreremo squadre molto competitive e con le nostre stesse ambizioni”. Occhi puntati sull’attaccante Eleonora Ferraresi, già protagonista in Nazionale.

DERBY DI MILANO A seguire, spazio alle campionesse d’Italia in carica del Milan, che sfidano l’Inter in un derby che promette scintille. “Siamo contenti di aver raggiunto questa Final Four, l’obiettivo di inizio stagione, anche perché lo scorso anno l’U17 aveva vinto il titolo e c’è sempre stata la voglia di provare ad arrivare ancora in fondo, con un gruppo sostanzialmente nuovo e un allenatore nuovo – spiega il coach rossonero Fabio Treccani, anch’egli con diverse 2008 in rosa, spicca Sofia Pomati -. Il nostro percorso, soprattutto nella fase interregionale, è stato un pochino più difficile all’inizio perché abbiamo incontrato tutte squadre forti. Poi ci siamo sistemate e abbiamo capito cosa servisse per affrontare quel tipo di partite, riuscendo a qualificarci prime con nove vittorie e un pareggio. In questo modo ci siamo preparate al doppio confronto con il Napoli che ci ha portato qui, con una qualificazione meritata. Arriviamo a queste finali con la consapevolezza che si trovano le quattro squadre forse migliori che ci sono oggi. In semifinale il derby darà quel qualcosa in più a una partita di per sé già molto importante e vedremo di onorare al meglio questo percorso. L’obiettivo sarà quello di provare a difendere il titolo”.

Vincere il titolo è anche l’obiettivo dell’Inter (che nei quarti ha eliminato il Verona), in un’esperienza comunque indimenticabile per le ragazze (Benedetta Santoro e Michela Venturini i talenti da seguire con maggiore attenzione) e per l’allenatore Stefano Torriani, già tricolore Under 17 nel 2018: “La sensazione è quella di soddisfazione per me, lo staff e le ragazze, per l’ottenimento di questo prestigioso risultato. Il gruppo ha lavorato tanto passando da molteplici difficoltà, ma restando sempre orientato alla finalizzazione di un obiettivo importante. Grazie alle opportunità continue come fasi regionali, interregionali, tornei e amichevoli probanti che la Federazione e la nostra società hanno organizzato in questa stagione, ci si rende conto dell’effettiva crescita caratteriale e comportamentale delle giocatrici. Credo che all’atto conclusivo, la Final Four, tutte le protagoniste ci arrivino con forti cariche emotive, un bagaglio tecnico-tattico ampliato e grande predisposizione al confronto. Per tutte loro, saranno sensazioni indimenticabili e irrepetibili”.

IL REGOLAMENTO Nelle due semifinali e nella finale 1° e 2° posto, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità, tiri di rigore. Nella finale per il terzo posto, invece, in caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà direttamente con i rigori.

DOMENICA 25 GIUGNO

Semifinale 1 Under 17 Femminile | ROMA – JUVENTUS Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 16.30

Semifinale 2 Under 17 Femminile | MILAN – INTER Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 18.30

MARTEDÌ 27 GIUGNO

Finale 3°/4° posto Under 17 Femminile | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia 10.00

Finale 1°/2° posto Under 17 Femminile | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia 17.30 (diretta DAZN e figc.it)

Albo d’oro Under 17 Femminile

Anno Vincitore Risultato 2º posto

2021-2022 MilanMilan 3-0 JuventusJuventus

2018-2019 JuventusJuventus 5-3 d.c.r. InterInter

2017-2018 InterInter Girone con Marcon e Sassuolo

