Se Mbappè nel 2018 costò 180milioni e Neymar 222, quanto vale oggi Victor?

Proposta indecente Del resto il presidente ha sempre sostenuto di cedere il suo centravanti solo davanti a una cifra eccezionale. E non c’è dubbio che 180 milioni lo siano, perché significherebbe entrare sul podio delle operazioni più costose di sempre dopo Neymar (222) e per l’appunto Mbappé (pagato 180 milioni nel 2018). Il Psg per il momento si è fermato, ma se proprio Mbappé partisse, i parigini d’Arabia avrebbero bisogno di un colpo sensazionale di mercato per non deludere il proprio ambiente. Vedremo se la puntata al rialzo di De Laurentiis porterà ad aggiudicarsi questo ricchissimo piatto da poker.

Factory della Comunicazione

Insomma per De Laurentiis il suo gioiello vale quanto Mbappé, acquistato dal Monaco per questa cifra dai qatarioti di Parigi. Una cifra da capogiro ma non è che il produttore cinematografico sia diventato di colpo pazzo, evidentemente la sua analisi sullo stato attuale del mercato va in questa direzione, anche per le altre possibili concorrenti inglesi per l’acquisto.

Fonte: Gazzetta