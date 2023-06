Psg e Chelsea, il Napoli ribadisce: 120 milioni non bastano

Il Napoli, nella persona del suo presidente, ha sempre parlato di offerta “indecente”, dove per indecente è stato quantificato 150 milioni di euro. Questa è la cifra per discutere e “trattare Victor Osimhen. Per cui, le squadre che si sono mosse per meno, troveranno il no del club partenopeo. Ne scrive Sport Mediaset: “Intanto le pretendenti restano alla finestra e non mollano la presa. Sia Psg che Chelsea però valutano il cartellino di Osimhen intorno ai 120 milioni di euro mentre De Laurentiis su questo punto è stato chiaro fin da subito: il giocatore è un punto fermo della squadra e potrebbe eventualmente partire soltanto in caso di offerta “irrinunciabile per la salute del club” – ha detto in occasione della conferenza stampa di presentazione del neo tecnico Rudi Garcia – che tradotto in cifre equivale a 150 milioni di euro. Il presidente non è disposto a scendere sotto questa soglia. Psg e Chelsea sono avvisate”.

