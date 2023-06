Orsi, ex Napoli: “Non si deve cambiare portiere, faremmo un torto a Meret che ha fatto bene”

Nando Orsi, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Non credo che si debba cambiare il portiere. Su questo ruolo ci vedo un po’ di prevenzione. Faremo un torto a Meret che ha fatto bene. Poi tutto è migliorabile. Per gli altri ruoli puoi prendere altri calciatori anche per creare un’alternanza. Il valore di Osimhen dipende anche da chi lo acquista. Io sarei contentissimo se il nigeriano prolungasse il contratto per un altro anno o due e poi dopo si potrebbe pensare alla vendita. Anche per dare continuità al progetto e per dare all’allenatore un giocatore meraviglioso in grado di garantire 23-24 gol all’anno. Effettivamente da qualche mese De Laurentiis sembra esser diventato il plenipotenziario della società, fa lui tutto. Parla, organizza, prende gli allenatori. Credo che, a differenza di quando c’era Giuntoli, si andrà su profili di calciatori già strutturati. È vero che ha dei collaboratori molto validi ma è anche vero che questa squadra ha un progetto cominciato l’anno scorso per cui servono giocatori di grande esperienza. Perché la Champions la devi confermare così come devi confermare e vincere il campionato. Quindi penso che il diesse sia importante soprattutto per cedere qualche giocatore attraverso i rapporti, questo potrebbe rappresentare un problema, qualora non venisse sostituito”.

Factory della Comunicazione