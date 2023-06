Agostinelli: “Sensazioni positive per Garcia, allenatore esperto che dovrà entrare in punta di piedi in una piazza come Napoli”

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, su Radio Marte:

Factory della Comunicazione

Zelinski e Politano sono ottimi giocatori. Quando tocchi un giocattolo come il Napoli, meraviglioso, devi essere molto attento, io ci andrei molto piano. “Le sensazioni su Garcia sono positive. Il Napoli ha preso un allenatore esperto. Garcia dovrà essere molto intelligente, entrare in punta dei piedi perché in una piazza dove hanno vinto giocando un calcio spettacolare, in più è Napoli, non è facile per nessuno. Esterno sinistro basso, mezz’ala sinistra e ala destra sono migliorabili ma si deve stare attenti con chi si migliora perché Rui,sono ottimi giocatori. Quando tocchi un giocattolo come il Napoli, meraviglioso, devi essere molto attento, io ci andrei molto piano.