VIDEO – Osimhen in Nigeria, nel suo vecchio quartiere, acclamato come un eroe

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, vincitore del titolo di Campione d’Italia e di capocannoniere della Serie A, è tornato nella sua Lagos, in Nigeria, dove è stato accolto come un eroe.

Acclamato dall’enorme folla che si è presentata nella vecchia casa in cui viveva quando è tornato nel suo vecchio quartiere dopo una lunga stagione, ha trovato i suoi fan che volevano vedere la loro superstar.

@VictorOsimhen9 given a hero’s welcome after returning home as Serie A’s Capocannoniere.

Shown by the huge crowds that turned up at the old house he used to live when he returned to his old neighbourhood after a long season, with fans wanting to catch a glimpse of the superstar. pic.twitter.com/MUpBWEY5tc

— Oluwashina Okeleji (@oluwashina) June 23, 2023