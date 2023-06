Il Giornale – Giuntoli-De Laurentiis accordo raggiunto, a breve l’annuncio

Era un nodo complicato da sciogliere quello legato al ds del Napoli Cristiano Giuntoli, che a termine della stagione trionfale del club partenopeo, ha espresso chiaramente la volontà di voler passare alla Juventus, nonostante ancora un anno di contratto. Allora il tira e molla col presidente De Laurentiis, che da un lato non voleva perdere un valido collaboratore, dall’altro non voleva rinforzare una diretta avversaria. Fino ad arrivare, come scrive oggi Il Giornale, ad un accordo che non lascia dubbi, il patron azzurro lascerà partire Giuntoli. “Invece è reale l’arrivo di Cristiano Giuntoli. Infatti non ci sono più dubbi sul fatto che il dirigente e Aurelio De Laurentiis stiano per lasciarsi (più o meno) da buoni amici e la Juventus, a stretto giro di posta, annuncerà l’ingaggio dell’ormai ex direttore sportivo del Napoli. Il quale in questi giorni è a casa sua a Genova, lontano dal Vesuvio e dalla società che ha contribuito a portare alla storica vittoria del terzo scudetto. Un addio soft, lasciando sul tavolo lo stipendio che gli sarebbe spettato fino al giugno 2024 (e c’è chi dice anche i bonus legati alla stagione appena conclusa) ma desideroso di accasarsi quanto prima alla Continassa. Lo aspettano un contratto almeno triennale e un gruppo da rifondare, pur se non va negato che le basi non sono poi così male in considerazione dei giovani chiamati quest’anno a uscire dal guscio. La Juventus insomma otterrà un rinforzo nella stanza dei bottoni capace di agire con tempestività e intelligenza sul mercato senza essere obbligata a sborsare decine di milioni per mettere sotto contratto giocatori appena normali: svolta decisa da John Elkann e Francesco Calvo. Giuntoli diventerà il nuovo punto di riferimento anche per Giovanni Manna, ds di fresca nomina che in questi giorni sta lavorando più che altro sulle operazioni in uscita dai giocatori in prestito rientrati alla base (dopo Kulusevski, tipo McKennie e Zakaria)”.

