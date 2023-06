I Coldplay a Napoli, due serate indimenticabili, da Spalletti a Simeone gli azzurri presenti al Maradona

Sono state due serate indimenticabili per Napoli, ieri e l’altro ieri, con le due date dei Coldplay, che non solo hanno fatto sold out da subito, ma hanno regalato uno spettacolo incredibile. Al Maradona di Fuorigrotta oltre alle migliaia di fan del gruppo britannico, c’erano tanti vip, azzurri compresi. “Partecipativo, emozionato, segnato a vita dallo spettacolo di luci e musica a impatto zero, prerogativa dei Coldplay per il loro tour mondiale. Tanti i volti noti in tribuna: dall’ormai ex allenatore Luciano Spalletti, acclamato e accolto con cori da chi l’ha riconosciuto, agli attori di Mare Fuori e Gigi D’Alessio. Tra i quarantasettemila della prima data italiana (novantottomila compresi gli spettatori di ieri) c’era anche il Cholito Simeone, tre giorni prima in Indonesia per l’amichevole dell’Argentina. Dopo Napoli, i Coldplay si trasferiranno a Milano: San Siro esaurito con 225mila biglietti venduti per le 4 tappe (25, 26, 28 e 29 giugno). Poi Svizzera, Danimarca, Svezia, Olanda e così via, per un totale di 7 milioni di biglietti venduti. Una piccola, grande parte a Napoli. Per un paio di sere un po’ più Yellow che azzurra”.

