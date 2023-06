Fedele: “Danso è il perfetto sostituto di Kim, al Napoli manca un rinforzo anche in un altro ruuolo”

Enrico Fedele è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Emanuela Castelli, in onda su Radio Marte:

“Versatilità nella scelta del modulo da parte di Garcia? Parole di buon senso da parte del nuovo allenatore: è impossibile ostinarsi sempre sullo stesso modulo, bisogna cercare di trovare altre strade con squadre che siano state in grado di trovare contromisure al tuo gioco. Troveremo un Garcia diverso rispetto alla Roma? Il calcio è cambiato nei ritmi, sono chieste cose diverse: il portiere prima era chiamato solo a parare, ora ha compiti di impostazione. I terzini – come visto nel Napoli durante la stagione appena conclusa – sono chiamati a tagliare andando più in profondità in fase di possesso.

Cosa migliorare del Napoli per diventare ancor più competitivo in Champions? Il Napoli è stata la squadra migliore, costringendo le altre a mollare e chiudendo il campionato già a febbraio. Zielinski ai titoli di coda con il Napoli? Zielinski è un calciatore a cui non rinuncerei mai, quindi le alternative di cui si legge in questi giorni per me sono soluzioni secondarie rispetto alla qualità del polacco. Futuro Giuntoli? La rescissione è cosa fatta, quando un rapporto si chiude è giusto interromperlo. Credo che Giuntoli dovrà pagare qualcosa per risolvere il contratto con un anno di anticipo. I tifosi possono stare tranquilli: non c’è nessun segreto che Giuntoli possa violare e il DS è un professionista serio e si atterrà scrupolosamente ai principi di etica professionale.

Sostituto ideale di Kim? Danso ha movenze e fisicità giuste per poterlo sostituire. Io credo che occorra prendere un sosia di Lobotka, che al Napoli manca. Mancato riscatto di Gollini? Io credo che si tratti di una manovra di mercato per abbassare il prezzo del portiere, come spesso accade. C’era il rischio che con Spalletti la squadra si sentisse appagata, come ha lasciato trapelare De Laurentiis? Sono scuse, i giocatori sono delle aziende che cercano di ottimizzare il proprio rendimento per implementare il loro valore e di conseguenza i propri proventi. Rinnovo Osimhen? Osimhen è un giocatore fondamentale per il Napoli: io gli rinnoverei il contratto aumentando notevolmente l’ingaggio. L’eventuale perdita di Osimhen corrisponde ad una perdita per il Napoli del 60% della sua efficacia”.