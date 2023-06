Antonio Iannone: “Gli arbitri devono responsabilizzarsi”

Nel corso del programma radiofonico “Un Calcio Alla Radio”, in onda su Radio Napoli Centrale e condotto da Umberto Chiariello, è intervenuto l’ex arbitro, Antonio Iannone. Di seguito le sue dichiarazioni: “E’ assurdo che in un torneo come il campionato europeo Under 21 non venga supportato dai finanziamenti per la tecnologia. In assenza o in presenza del supporto video, la squadra arbitrale ha sempre il potere di decidere in via autonoma; non vorrei che il VAR abbia mentalmente resettato tale responsabilità. Un errore commesso in buona fede permette al giudice di gara di potersi migliorare e lo strumento più efficace per affinare la capacità decisionale è lo spostamento organico e funzionale al gioco delle squadre in campo. Il VAR resta un salvagente ma gli arbitri devono navigare anche nel mare forza 9“.

