A breve incontro decisivo per il futuro di Osimhen, ecco dove si trova il nigeriano

I prossimi giorni si preannunciano caldi sul fronte Osimhen, si attende l’incontro tra il presidente De Laurentiis e il suo agente Calenda per parlare dell’ipotesi di rinnovo e ci saranno da monitorare eventuali offerte che potranno arrivare dai top club europei, a cominciare dal Psg. Il club francese è tra quelli che hanno mostrato interesse per il centravanti nigeriano del Napoli, anche perché ci sarà da sostituire Messi che ha dato l’addio e c’è Mbappè che non ha rinnovato, è in scadenza tra un anno ed è sempre seguito con attenzione dal Real Madrid.

GLI SCENARI

La valutazione del Napoli di Osimhen è tra i 150 e 160 milioni, questa è la cifra da mettere sul tavolo per poter cominciare una trattativa. De Laurentiis è stato chiaro in occasione della presentazione stampa di Garcia precisando che solo se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per la “salute” del Napoli verrebbe valutata. Bisognerà vedere, quindi, se il Psg o qualche club di Premier (il Manchester United che mostrò interesse già l’estate scorsa, oppure il Chelsea) decidesse di sferrare l’assalto formulando un’offerta. E si attende di capire quello che emergerà dall’incontro tra il presidente azzurro De Laurentiis e il manager di Osimhen sul discorso rinnovo con l’ipotesi del prolungamento per altri due anni.

IN VACANZA A LAGOS

Victor intanto è tornato a Lagos per trascorrere qualche giorno di vacanza ed è stato accolto con grande entusiasmo. «Grazie per la calorosa accoglienza, apprezzo sinceramente tutto l’amore e il sostegno!», ha scritto l’attaccante del Napoli in un post su Instagram pubblicando diverse foto. Una stagione lunga, quella di Osimhen, conclusa con il successo con la Nigeria per 3-2 contro Sierra Leone che è valsa la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa in programma tra gennaio e febbraio 2024 in Costa D’Avorio.

