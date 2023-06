Nazionale Femminile, in vendita i biglietti per l’amichevole Italia-Marocco a Ferrara

Sabato primo luglio le Azzurre affronteranno l’ultimo test prima della partenza per il Mondiale; tagliandi in vendita nelle agenzie Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com

Lo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara sarà il teatro dell’ultima amichevole della Nazionale di Milena Bertolini prima della partenza per la Nuova Zelanda, dove le Azzurre arriveranno il 7 luglio in vista degli impegni del girone della Coppa del Mondo 2023 (esordio ad Auckland, il 24 luglio, contro l’Argentina).

Sabato primo luglio, alle ore 19, l’impianto ferrarese ospiterà l’amichevole con il Marocco. È possibile acquistare i biglietti presso le agenzie Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Sono previsti prezzi popolari e tariffe ridotte per i residenti in Emilia Romagna. Nel giorno della partita sarà possibile acquistare i tagliandi presso il botteghino di via Cassoli, a partire dalle ore 15 e fino ad inizio match.

“Nel percorso di avvicinamento delle Azzurre alla FIFA World Cup – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – faremo tappa a Ferrara per dare un segnale di vicinanza e per regalare un’occasione di divertimento e di condivisione alla popolazione dell’Emilia Romagna, così duramente provata dall’alluvione. Oltre ad aver già predisposto un contributo per la realizzazione di un campo sportivo scolastico nelle aree alluvionate, in questa occasione abbiamo predisposto una formula speciale per i residenti che volessero assistere all’evento e nel prossimo futuro vareremo altre iniziative concrete per supportare la piena ripresa dell’attività nelle zone più colpite”.

Prezzi dei biglietti

Tribuna Sud: € 10

Gradinata Nord: € 5 (residenti in Emilia Romagna: € 1)

***

INFO RIDOTTI. I biglietti ridotti per i residenti in Emilia Romagna saranno acquistabili solo presso le agenzie Vivaticket abilitate, a fronte della presentazione di un documento che attesti l’indirizzo di residenza.

VIVO AZZURRO MEMBERSHIP CARD. I titolari della Vivo Azzurro Membership Card potranno richiedere il tagliando gratuito scrivendo a [email protected], allegando il numero della Vivo Azzurro Membership Card e la copia di un documento di identità valido, entro mercoledì 28 giugno.

TESSERE FEDERALI E TESSERE CONI. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2022 con diritto al posto in Tribuna d’Onore potranno accedere alla stessa o alla Poltronissima, fino ad esaurimento dei posti disponibili; i tagliandi andranno richiesti scrivendo a [email protected] entro mercoledì 28 giugno. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2022 non aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore potranno accedere alla Tribuna Centrale, fino ad esaurimento dei posti disponibili; i tagliandi andranno richiesti scrivendo a [email protected] entro mercoledì 28 giugno.