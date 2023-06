Migliore: “Garcia ha una qualità che può piacere a Napoli, sul ciclo vincente…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Francesco Migliore, ex calciatore dello Spezia che eliminò la Roma di Garcia dalla Coppa Italia:

Factory della Comunicazione

“Il Napoli? Il futuro sarà galantuomo, voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e spero possa aprire un ciclo vincente. Spalletti è stato bravo a dare una grande mentalità a questo gruppo, speriamo a prescindere dall’allenatore che si possa aprire un ciclo. Il futuro sarà galantuomo, voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e spero possa aprire un ciclo vincente. Spalletti è stato bravo a dare una grande mentalità a questo gruppo, speriamo a prescindere dall’allenatore che si possa aprire un ciclo.

Garcia è un allenatore che ha esperienza, è andato in Francia e in piazze difficili. Ha fatto bene i primi anni e spero che questa città possa continuare a vincere e sognare, sono tifoso napoletano. Ricordo il ciclo Juventus quando andò via Conte si pensava non si potesse vincere più, invece con Allegri hanno vinto tanto altro.

Garcia è un allenatore che ha esperienze anche a livello europeo, ha portato squadre medie ad alti livelli. Potrà dare quell’esperienza in più. Io l’ho visto nella mia carriera, gli allenatori cambiano in positivo. Per lui tornare in un club così è una grande opportunità e ce la metterà tutta per riuscire in questo progetto.

Se c’è il rischio che lo spogliatoio legato a Spalletti possa andare controcorrente col nuovo allenatore? Sicuramente Garcia troverà le chiavi giuste per motivare la squadra. Dovrà far sentire importanti tutti.

Mi sembra una squadra abbastanza matura. Spalletti ha fatto un miracolo sportivo, adesso arriva il nuovo allenatore e tutti si devono mettere in testa di dare tutto per il Napoli.