La cessione di Vicario rende fattibile l’ipotesi Caprile

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rudy Galetti, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto:

Napoli interessato a Caprile? “Una pista concreta, le valutazioni sono in corso da un po’. La cessione di Vicario rende questa ipotesi ancor più fattibile. La valutazione attiene la possibilità di girarlo in prestito. Ci avviamo verso la concretizzazione definitiva dell’acquisto dell’estremo difensore del Bari”

Federico Chiesa uno dei nomi accostati al Napoli. “Chiesa è un giocatore che stimo tantissimo, uno dei trascinatori degli azzurri al successo europeo. Purtroppo per lui e per il nostro calcio, non è lo stesso giocatore del 2021, non ha la stessa cattiveria e la stessa gamba. Potrebbe aver risentito non soltanto dei problemi fisici, ma anche di un ambiente non troppo favorevole come quello bianconero. Cambiare aria, dunque, potrebbe fargli bene. Detto ciò, per strapparlo alla Juventus ci vorrebbe un’offerta irrinunciabile. Un’operazione difficilmente ipotizzabile soprattutto considerando la politica del presidente De Laurentiis”

Si sbloccherà il futuro di Cristiano Giuntoli? “E’ un bel rebus. La Juventus attende chiaramente sviluppi. Giuntoli, ed il suo staff, hanno tuttavia aperto diversi canali. Mandarlo via potrebbe essere difficile, soprattutto in virtù di una struttura di lavoro ormai consolidata. Una situazione di difficile lettura”

Lozano potrebbe partire? “C’è un accordo non scritto che consente al messicano di lasciare per il miglior offerente. Un’operazione in cui a guadagnarci dovrebbe essere il club così come il giocatore”

Ultimi aggiornamenti su Osimhen? “Lo United cerca sempre una punta, così come Real Madrid e Psg. Dunque, sono le big europee intenzionate a chiudere per un grande attaccante come il nigeriano. Andrà compreso chi, effettivamente, farà una mossa concreta. La volontà è quella di garantirsi il nove azzurro ancora un anno, e di cedere soltanto ad offerte irrinunciabili”